Große Fotoschau im DDR-Kulturhaus Mestlin

Mitglieder des Fotovereins „Auslöser“ hängen großformatige Fotografien von Frank Herford aus der Sammlung „imperial pomp“ in der im Aufbau befindliche Fotoausstellung "achtung" im ehemaligem DDR-Kulturhaus auf. © Jens Büttner/dpa

Das aus DDR-Zeit stammende riesige Kulturhaus in Mestlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird kulturell bespielt. Demnächst ist eine große Fotoschau zu sehen.

Mestlin - Mit einer großen Kunstschau sollen von Sonntag an Besucherinnen und Besucher in das aus DDR-Zeiten stammende Kulturhaus Mestlin gelockt werden. Neun Fotografen zeigen teils großformatige Arbeiten aus aller Welt, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Neben klassischer Fotografie werde auch neuartiges, digitales „Storytelling“ präsentiert - mit Arbeiten, die Film, Fotografie und Interview vereinen. Dafür wurde ein Raum mit riesigen, 5 mal 3,50 Meter großen Leinwänden ausgestattet, wie Manfred Scharnberg von den Organisatoren sagte. Ein Fotograf von der Insel Föhr habe seine Bilder so bearbeitet, dass sie seine Insel unter Wasser zeigten - als Hinweis auf den Klimawandel und drohende Folgen.

Die Schau ist vom 30. Juli bis 10. September zu sehen. Es ist bereis die dritte große Foto-Ausstellung im Kulturhaus Mestlin. Mestlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim galt als DDR-Musterdorf und erhielt ein riesiges Kulturhaus, das heute von einem Verein betrieben wird. dpa