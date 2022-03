Große Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge in Rostock

Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Rostock für Ukraine-Flüchtlinge ist nach dem Eindruck der lokalen Hilfsorganisation „Rostock hilft“ ungebrochen. „Alle möchten mit anpacken“, sagte die Sprecherin der Organisation, Christin Voss, am Donnerstag. Teilweise gebe es auch Angebote von Übersetzern, die einen der Transporte begleiten möchten.

Rostock - Die Ukrainerin Nataliya Lomakina hat dank der schnellen Unterstützung der Nordkirche in der Rostocker Nikolaikirche eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. Dort können die Flüchtlinge selbst kommen und ihren Bedarf decken. Primäres Ziel sei der Transport von Hilfsgütern in die Ukraine. Lomakina berichtete, dass Kliniken, Arztpraxen und Apotheken für Unterstützung aus dem medizinischen und pharmazeutischen Bereich sorgen.

Wie Voss weiter sagte, gibt es bei Kleiderspenden ein Platzproblem - es fehlten die räumlichen Kapazitäten. „Das ist ein bisschen traurig, weil die Menschen teilweise mit Hängern kommen.“ Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Spendenliste, die auf der Internetseite veröffentlicht sei. Bedarf gebe es insbesondere an haltbaren Lebensmitteln für die Menschen, die in privaten Unterkünften Zuflucht gefunden haben. dpa