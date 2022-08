Großeinsatz: Drogen und Waffen sichergestellt

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bei einem Großeinsatz am Vormittag in Ankershagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Kriminalpolizei 1500 Marihuana-Pflanzen und drei Waffen sichergestellt. Bei der Razzia auf dem weitläufigen Grundstück eines 59-Jährigen sei eine professionelle Aufzuchtanlage ausgehoben worden, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Donnerstag mit.

Ankershagen - Zudem sei eine illegale Hundezucht mit 47 Tieren entdeckt worden - um diese kümmere sich das Veterinäramt.

Die Drogenfahnder wurden den Angaben nach vom Sondereinsatzkommando (SEK), einem Polizeihubschrauber und zwei Diensthundeführern unterstützt. Insgesamt beteiligten sich laut Polizei 33 Beamte. Hinzu kamen Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Kommunalbehörden. Da das Ermittlungsverfahren ursprünglich in Nordrhein-Westfahlen angestrengt worden war, seien auch Polizisten von dort beteiligt gewesen.

Gegen den Mann wird laut Polizei wegen unerlaubten Anbaus, Besitz und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg ein Haftbefehl beantragt. dpa