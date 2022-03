Gründer von Rettungshundestaffel erhält Sozialpreis von MV

Eric Weiler und sein Hund Benji, nehmen an einer Übung teil. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Den mit 10.000 Euro dotierten Siemerling-Sozialpreis erhält 2022 der Leiter der Rettungshundestaffel „Vier Tore“, Gabriel Fibinger. Das teilte das Kuratorium des Dreikönigsvereins am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Der Mann aus Kleeth bei Neubrandenburg habe große Verdienste am gesamten Aufbau des Rettungshundewesens in Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszeichnung ist der älteste Sozialpreis im Nordosten und wird vom Dreikönigsverein und der dazugehörigen Stiftung jährlich vergeben.

Neubrandenburg - Die Hundestaffel hat 10 Rettungshunde sowie 22 weitere Hunde, die sich in der Ausbildung befinden, und mehr als 20 aktive Mitglieder. Sie gehört zur Feuerwehr Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) und kommt bei Vermisstensuchen im In- und Ausland zum Einsatz. Fibinger sei es zu verdanken, dass der Bundesverband Rettungshunde vor längerer Zeit das ruinöse Betonwerk in Malchin gekauft und zu einem Trainingsgelände für Rettungshunde ausgebaut habe, erklärte der Malchiner Bürgermeister Axel Müller (CDU).

Die Hundestaffel war unter Fibingers Leitung auch bei Katastropheneinsätzen, wie nach einem Taifun 2013 auf den Philippinen und 2015 dem schweren Erdbeben in Nepal. Die Preisverleihung soll am 12. Mai 2022 in Neubrandenburg stattfinden. dpa