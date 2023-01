Grüne beklagen zu zögerlichen Ausbau von Solarstrom in MV

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zu lange Bearbeitungszeiten und fehlende Flächen bremsen nach Ansicht der Grünen den Ausbau der Solarstrom-Gewinnung in Mecklenburg-Vorpommern. „Das angepriesene Beschleunigungsverfahren der Landesregierung scheint für den Solarausbau eher ein riesiger Bremsklotz zu sein“, konstatierte der Grünen-Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Er berief sich dabei auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion zum Genehmigungsstand für Photovoltaik-Freiflächen.

Demnach wurden seit Einführung der sogenannten Zielabweichungsverfahren vor eineinhalb Jahren, mit deren Hilfe die Genehmigung für den Bau von Solarparks beschleunigt werden sollte, etwa 115 Anträge gestellt. Doch wurden landesweit bislang erst 13 positiv beschieden. „Hier wird offenbar ein hoher bürokratischer Aufwand erzeugt, der im Ergebnis größtenteils verpufft“, beklagte Damm.

Neben der Windkraft wird der Sonne eine entscheidende Rolle bei der angestrebten Energiewende hin zu klimafreundlicher und unabhängiger Stromerzeugung beigemessen. Nach Branchenangaben verfügt Mecklenburg-Vorpommern mit der installierten Leistung von gut 3000 Megawatt über etwa fünf Prozent der bundesweiten Gesamtleistung von 59.000 Megawatt. Nach Angaben des Portals Strom-Report rangiert Mecklenburg-Vorpommern bezogen auf die Landesfläche mit 134 Kilowatt je Quadratkilometer im unteren Drittel aller Flächenlander. In Bayern und im Saarland sind es demnach mehr als 230 Kilowatt je Quadratkilometer. Das Portal bezog sich dabei auf Daten der Agentur für Erneuerbare Energien. dpa