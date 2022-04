Grüne fordern Auskunft zu Geld der Klimaschutzstiftung

Finanzminister Heiko Geue (SPD) bei einem Fototermin in der Staatskanzlei. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Höhe der Mittel, über die die umstrittene Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich verfügt, bleibt weiter offen. Auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm erklärte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin, dass die Stiftung bislang keine Steuern an das Land abgeführt habe. Damm verwies jedoch darauf, dass die mit 20 Millionen Euro aus russischen Gasgeschäften ausgestattete Stiftung nicht als gemeinnützig eingestuft worden sei, somit Steuern und Gebühren entrichten müsse.

Schwerin - „Es muss aufgeklärt werden, ob der Stiftungsvorstand um Erwin Sellering die Abführung von Steuermillionen „vergessen“ hat und ob nun 20 Millionen für den Klimaschutz - oder welchen Zeck auch immer - zur Verfügung stehen oder es eigentlich nach Abzug der Steuern nur die Hälfte dieser Zahl ist“, forderte Damm. Laut Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes müssten Schenkungen wie Zuwendungen an private Stiftungen innerhalb von drei Monaten dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. Damm geht nach eigene Angaben bei einem Spitzensteuersatz von einer Steuerschuld von etwa 10 Millionen Euro aus.

Die Gründung der Stiftung war Anfang 2021 vom Landtag einhellig beschlossen worden. Sie stand allerdings von Beginn an in der Kritik, weil sie neben dem gemeinwohlorientierten Wirken für den Klimaschutz auch einen wirtschaftlichen Teil umfasste. Dieser sollte dabei helfen, die Gasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von US-Sanktionen fertigzustellen. Wie dies geschehen ist und welche Mittel dafür eingesetzt wurden, darüber erteilt der Vorstand keine Auskunft und auch in dem jetzt vorgelegten ersten Jahresbericht gibt es dazu keine Informationen.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist seit dem Vorjahr fertig, bekam nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine aber keine Betriebserlaubnis. Die Stiftung soll nach einem neuerlichen Beschluss des Landtags aufgelöst werden, das Stiftungsvermögen humanitären Zwecken in der Ukraine zugute kommen. dpa