Grüne im Nordosten: verdientes Ergebnis nach Berlin-Wahl

Das Logo der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich nach der Wahl in Berlin ausgesprochen optimistisch. „Bei den unter 44-jährigen Wählerinnen und Wählern sind wir sogar stärkste Partei! Das ist eine schöne Überraschung und ein verdientes Ergebnis für Bettina und die Bündnisgrünen in Berlin“, sagte die Landesvorsitzende Katharina Horn am Sonntag in Schwerin über das Ergebnis der Berliner Grünen um Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.

Schwerin - Jetzt sei es die Aufgabe aller demokratischen Parteien, eine stabile Regierungsmehrheit zu verhandeln.

Aktuellen Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen zufolge kommt die CDU in Berlin auf 28,1 Prozent und liegt damit deutlich vor Grünen und SPD, die demnach 18,3 und 18,2 Prozent erreichen. Die Linke liegt danach bei 12,5 Prozent, die AfD bei 9,3 Prozent und die FDP bei 4,8 Prozent.

Ko-Landesvorsitzender Ole Krüger dankte den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Aus seiner Sicht hätten die Grünen in der bisherigen Regierung gezeigt, „dass sie die besten Ideen haben, um die Berliner Verwaltung zu modernisieren und die Stadt lebenswert zu gestalten“. dpa