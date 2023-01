Grüne springen FDP bei Wohngeld-Kritik zur Seite

Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Nach der FDP übt nun auch die Landtagsfraktion der Grünen Kritik an der verspäteten Digitalisierung des Wohngeldantrags. „Es gibt seit Langem die Erkenntnis, dass eine hohe Dunkelziffer an verdeckter Armut existiert und dass Menschen aus Scham oder Unkenntnis staatliche Hilfen nicht in Anspruch nehmen“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin Anne Shepley am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Der Landesregierung wirft sie mangelnde Vorbereitung auf die zum Jahreswechsel in Kraft getretene Wohngeldreform vor, unter anderem die fehlende Möglichkeit der digitalen Antragstellung.

Die FDP hatte am Donnerstag Innenminister Christian Pegel (SPD) vorgeworfen, sein Versprechen einer Digitalisierung des Wohngeld-Antrags zum Jahreswechsel gebrochen zu haben: „Die Regierungsfraktionen zeigen hier wieder eindrucksvoll den Rückstau in der Digitalisierungsumsetzung“, sagte Fraktionschef René Domke.

Aus Sicht der Grünen betrifft das Problem der verdeckten Armut vor allem ältere Menschen im Nordosten. Der Anteil der Wohngeldempfängerinnen- und -empfänger im Rentenalter sei seit 2018 von 56 auf 64 Prozent gestiegen, zitiert Shepley aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion. Insgesamt schätzt die Partei die Zahl der Berechtigten des seit dem Jahreswechsel geltenden „Wohngeld Plus“ auf 72.000 Personen im Land. Die Landesregierung geht von 66.000 Menschen aus, was trotzdem einer Verdreifachung des Personenkreises entspricht. dpa