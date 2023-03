Grüne wollen keine Ankerzentren für Geflüchtete

Eine Plenarsitzung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Grünen wollen im Landtag für eine kurzfristige Ausweitung der Aufnahmekapazitäten des Landes für Geflüchtete werben. Damit soll den Kreisen Zeit gegeben werden, dezentrale langfristige Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende aufzubauen, sagte die Abgeordnete Constanze Oehlrich am Montag im Vorfeld der Landtagswoche in Schwerin. Große dauerhafte Ankerzentren solle es nicht geben.

Schwerin - In ihrem Antrag regen die Grünen an, zudem die Regelungen zu lockern, die es bisher vorschreiben, das Asylsuchende zwingend in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden sollen. So könnten aus Sicht der Grünen kurzfristig Kapazitäten geschaffen werden. Weitere Forderungen betreffen unter anderem den Zugang zu Integrations- und Sprachkursen, die jedem möglicht zeitnah zur Verfügung stehen sollen. dpa