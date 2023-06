Grüne wollen kürzere Landtagssitzungen

Das Logo der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die Grünen im Landtag wollen die Landtagssitzungen straffen und dazu die Redezeiten im Parlament kürzen. Sowohl die Redezeiten der Abgeordneten als auch die der Regierungsmitglieder sollten eingekürzt werden, forderte die Parlamentarische Geschäftsführerin der bündnisgrünen Fraktion, Constanze Oehlrich, am Freitag. Zuvor hatte sich auch schon die AfD für kürzere Redezeiten ausgesprochen.

Schwerin - „In den vergangenen Sitzungen konnten wiederholt Anträge nicht mehr beraten werden, diverse Aussprachen fanden nicht statt“, erläuterte Oehlrich. „Mit unserem Vorschlag wollen wir darauf hinwirken, dass wieder wirklich alle Tagesordnungspunkte angemessen behandelt werden können.“

Hintergrund des Dilemmas ist, dass seit der Landtagswahl 2021 sechs Fraktionen im Landtag sitzen. In den fünf Jahren davor waren es nur vier gewesen. Alle stellen Anträge und leisten Redebeiträge, so dass die Tagesordnungen der Landtagssitzungen bisweilen vier Tage umfassen. Früher waren einmal zwei Tage normal.

Für die Grundredezeit je Thema schlagen die Grünen eine Verkürzung von fünf auf vier Minuten vor. Die Grundredezeit in den Debatten zu Regierungserklärungen solle von 30 auf 20 Minuten verkürzt werden. „Unser Vorschlag orientiert sich auch an den Verfahren des Deutschen Bundestages“, so Oehlrich. Der Vorschlag ihrer Fraktion soll in der nächsten Sitzung des Parlamentes beraten werden, wie sie ankündigte.

Auch andere Fraktionen hatten bereits bemängelt, dass Landtagssitzungen ausuferten und aus Zeitmangel immer wieder Tagesordnungspunkte nicht behandelt werden könnten. Verschiedene Vorschläge kamen schon auf den Tisch - etwa öffentliche Ausschuss-Sitzungen. Eine Limitierung der Zahl der Anträge wird von den Fraktionen weitgehend abgelehnt. dpa