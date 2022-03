Grüne wollen mit mehr Öko-Energie Klimaschutz in MV stärken

Klimaschutz soll nach dem Willen der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern zur Pflichtaufgabe für Kreise und Kommunen werden. Das sieht ein fünfseitiges Klimaschutz-Programm vor, das die Grünen am Samstag auf einem Kleinen Parteitag in Greifswald beschlossen haben.

Greifswald - Klimaschutzmanager sollen demzufolge in Kreisen und kreisfreien Städte dafür sorgen, dass Konzepte erstellt und Maßnahmen rasch umgesetzt werden. Um die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne voranzubringen, sollen Verfahrenshürden abgebaut werden. Zudem gelte es, die Akzeptanz für die Errichtung neuer Solar- und Windparks bei der Bevölkerung zu erhöhen.

Neben Strom soll verstärkt auch Wärme aus solchen Quellen oder auch Biogas gewonnen werden. „Es ist in den kommenden Jahren vordringliche Aufgabe der Landes- und Kommunalpolitik, die Wärmeversorgung der Bevölkerung zu sichern, indem sie möglichst unabhängig von ausländischen Rohstoffen wird“, heißt es in dem Beschluss.

Die Debatte darum hatte nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich an Fahrt gewonnen, weil die deutsche Wirtschaft stark von russischen Energie-Importen abhängig ist. Das soll rasch geändert werden. dpa