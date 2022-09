Grünen-Parteitag mit Neuwahl der Parteispitze in Rostock

Ole Krüger, Landesvorsitzender der Grünen Mecklenburg-Vorpommern, steht vor dem Sonnenblumenhaus. © Bernd Wüstneck/dpa/Archiv

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wählen eine neue Parteispitze. Auf dem Landesparteitag heute um 09.30 Uhr in Rostock stellt sich der bisherige Co-Vorsitzende Ole Krüger zur Wiederwahl. Weike Bandlow kandidiert nach zwei Jahren im Amt nicht wieder. An ihrer Stelle will die 24-jährige Katharina Horn aus Greifswald in die Doppelspitze aufrücken. Der Grünen-Landesverband zählt nach eigenen Angaben rund 1250 Mitglieder.

Rostock - Zu der Delegiertenversammlung wird auch Bundesparteichef Omid Nouripour erwartet. Vor der Vorstandswahl wollen die Grünen ihrer Kandidatin für die Rostocker Oberbürgermeister-Wahl im November, Claudia Müller, bei einer Podiumsdiskussion Gelegenheit geben, ihre Pläne für die Entwicklung der Hansestadt darzulegen. Den 130 Delegierten liegt ein von zunächst 13 auf 10 Punkte reduziertes Energie-Programm zur Diskussion und Abstimmung vor. In dem Papier werden unter anderem ein schnellerer Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie Hilfen für Kommunen, Verbraucher und Vereine in der aktuellen Energiekrise gefordert. dpa