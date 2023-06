Grundsteinlegung für Gesundheitsforschung in Greifswald

In Greifswald soll die Gesundheitsforschung am Universitätsklinikum ausgebaut werden. Hierzu wurde am Mittwoch der Grundstein für den Neubau des „William B. Kannel Center for Community Medicine“ gelegt. „Ich freue mich sehr, dass das neue Aushängeschild der Universitätsmedizin Greifswald nun Stück für Stück Realität wird“, sagte der für den Landesbau zuständige Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Mittwoch.

Greifswald - Das Projekt kostet das Land demnach 64,2 Millionen Euro.

Auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hob die Bedeutung hervor: „Der Bau am zentralen Campus der Universtätsmedizin, in unmittelbarer Nähe zu den Instituten und Kliniken, führt die verschiedenen Disziplinen an einem Standort zusammen“, sagte sie. Hierdurch werden ihr zufolge die Forschungsbedingungen verbessert. Zudem erleichtere es die Übertragung in die klinische und therapeutische Praxis.

Nachdem die ersten Bauarbeiten bereits im Oktober 2022 begannen, soll das Forschungszentrum bis Ende 2026 fertiggestellt sein. Schlussendlich sollen auf rund 7500 Quadratmetern Fläche 379 Beschäftigte arbeiten. dpa