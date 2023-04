Gruppe greift Jugendliche mit Baseballschlägern an

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

In Dassow hat eine Gruppe mit Baseballschlägern mehrere Jugendliche attackiert. Drei jeweils 15-Jährige wurden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Auch der Staatsschutz wird einbezogen.

Dassow - Nach einer Gewaltattacke gegen Jugendliche in Dassow (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Kriminalpolizei gegen mehrere Tatverdächtige wegen schweren Landfriedensbruchs. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine Gruppe von mehr als 20 jungen Männern am Samstagabend einheimische Jugendliche in Dassow attackiert haben, die auf einem Sportplatz Fußball gespielt haben, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.

Die Angreifer hatten Baseballschläger und sogenannten Zahnschutz für solche Auseinandersetzungen mit. Als die Polizei durch Zeugen von der Auseinandersetzung erfuhr, war ein Jugendlicher bereits in einer Klinik. Zwei weitere jeweils leicht verletzte Geschädigte - alle drei jeweils 15 Jahre alt - wurden später ermittelt. Sie hatten Schläge gegen den Körper erlitten.

Inzwischen seien auch zehn der mutmaßlichen Angreifer namentlich bekannt. Sie seien zwischen 14 und 24 Jahren alt, Deutsche und kommen aus der Region zwischen Grevesmühlen, Gadebusch und Dassow, hieß es. Der Staatsschutz werde in die Ermittlungen einbezogen. Das genaue Motiv der Angreifer sei noch nicht bekannt. Es werde auch geprüft, ob diese Attacke etwas mit einem Zusammentreffen von rechten und linken Demonstranten am Wochenende in Grevesmühlen zu tun hatte. Die Polizei hatte Beamte mit acht Streifenwagen im Einsatz. dpa