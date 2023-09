Gut Klepelshagen für Schutz von Feuchtgebieten ausgezeichnet

Teilen

Das Gut Klepelshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist für seine Landwirtschaft in Feuchtgebieten im Rahmen der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen als „hervorragendes Beispiel“ ausgezeichnet worden. Das teilte am Freitag die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg mit, die das Gut betreibt.

Hamburg/Klepelshagen - Auf Gut Klepelshagen werde gezeigt, dass der Schutz artenreicher Feuchtgebiete und eine gewinnorientierte Land- und Forstwirtschaft möglich seien. Allerdings werde auf Gewinnspitzen verzichtet, erklärte ein Sprecher.

Seit 1997 werden den Angaben zufolge in Klepelshagen ehemals trockengelegte Feuchtgebiete und Moore nach und nach renaturiert. 38 Hektar Feuchtwiesen, Moore und Gewässer und knapp 1400 Meter Bachläufe seien seither in einen naturnahen Zustand zurückversetzt worden.

Auf einem Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Gutes werde der Wasserstand aber auch kontrolliert angehoben, so dass im Spätwinter und Frühjahr das Wasser länger in der Landschaft bleibe und sich zum Beispiel in Senken sammele. Man verzichte in der Folge auf Grünland auf einen ersten frühen Schnitt und gehe später auf die Felder, wenn diese abgetrocknet seien.

Seit 2021 rufen die Vereinten Nationen dazu auf, sich für die Rückgewinnung lebenswichtiger Ökosysteme einzusetzen, wie die Wildtierstiftung weiter mitteilte. Zehn Jahre lang könnten sich Vereine, Verbände, Stiftungen, Organisationen oder Bürgerinitiativen am Wettbewerb beteiligen.

Die Trockenlegung großer Feuchtgebiete in Mecklenburg-Vorpommern in früheren Zeiten gilt als Problem vor dem Hintergrund des Klimawandels. Werden die Flächen entwässert, ist während der zunehmenden Frühsommertrockenheiten kein Wasser mehr im Boden und es muss künstlich bewässert werden. Trockengelegte Moore stoßen über den damit einhergehenden Torfverlust große Mengen Kohlendioxid aus - in MV Wissenschaftlern zufolge etwa ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes überhaupt. dpa