Gutachten im Mordprozess gegen zwei junge Männer ewartet

Zwei junge Männer sollen in Neubrandenburg einen 30-jährigen Afghanen so schwer misshandelt haben, dass er starb. Vor Gericht schweigen die Angeklagten bisher. Nun sollen Gutachter gehört werden.

Neubrandenburg - Am Landgericht Neubrandenburg wird am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen zwei junge Männer fortgesetzt. Die Kammer will unter anderem zwei Gutachten hören. Diese wurden von einer Gerichtsmedizinerin und einem psychiatrischen Sachverständigen erarbeitet, die ihre Resultate vorstellen. Angeklagt sind ein 19 Jahre alter Iraner und einen 17-Jähriger aus Afghanistan.

Sie sollen am 7. Februar 2022 einen 30-jährigen Mann aus Afghanistan in Neubrandenburg schwer misshandelt und dabei tödlich verletzt haben. Anlass für die Gewaltattacke war laut Staatsanwaltschaft, dass der 30-Jährige eine Freundin des 19-Jährigen als „Schlampe“ bezeichnet haben soll. Das sei als „Ehrverletzung“ gewertet und der 30-Jährige brutal attackiert worden. Das Opfer starb elf Tage später in einer Klinik.

Die Angeklagten waren geflohen, aber von Zeugen am Tattag gesehen und in der Nähe des Tatortes gefasst worden. Sie schweigen bisher vor Gericht. In der Verhandlung wurde zudem bekannt, dass der ältere Hauptangeklagte das spätere Opfer schon ein paar Tage vorher in Altentreptow attackiert haben soll. Zugleich soll er den 30-Jährigen aufgefordert haben, am 7. Februar zu dem Treffen nach Neubrandenburg zu kommen, um die Sache zu klären. Ein Urteil in dem Prozess wird frühestens Ende September erwartet. dpa