Gutachter: Feuerquelle hat Brand ausgelöst

Mecklenburgische Seenplatte

Ein Feuer in einer Wohnung hatte für eine Mieterin lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge. Der Zustand der 92-Jährigen ist weiter kritisch. Brandursache war eine „externe Zündquelle“, heißt es - wohl eine Kerze.

Malchow - Der Wohnungsbrand mit zwei Schwerverletzten am Dienstag in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) geht auf eine offene Feuerquelle zurück, wie beispielsweise eine Kerze. Das hat die Untersuchung eines Brandgutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Von dieser Zündquelle aus hatte demnach ein Sessel der Mieterin Feuer gefangen, der unweit von einem Ofen stand. Damit konnte die zunächst angenommene Ursache für den Wohnungsbrand, ein Fehler beim Heizen des Kachelofens, ausgeschlossen werden.

Bei dem Feuer war die 92-jährige Mieterin der Wohnung lebensgefährlich und ihr 62-jähriger Sohn schwer verletzt worden. Die Frau kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck. Ihr Zustand sei weiterhin kritisch, hieß es. Der Sohn war mit Rauchvergiftungen in eine Klinik nach Plau am See gekommen.

Der Sohn hatte vom Flur aus Rauch bemerkt und versucht, in die Wohnung zu kommen und die Frau zu retten, was nicht gelang. Erst Feuerwehrleute konnten die 92-Jährige herausholen. Etwa 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Das Haus hat zwei Wohnungen. dpa