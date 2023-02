Gutachter: Ursache für Carport- und Autobrand herausfinden

Nach einem Carport- und Autobrand am Wochenende in Schönlage (Ludwigslust-Parchim) soll ein Brandsachverständiger die genaue Brandursache herausfinden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wird wegen des Verdachts der Brandstiftung in dem Fall ermittelt. Zeugen sollen am Samstagabend zunächst einen Knall gehört und dann Flammen an dem überdachten Autounterstellplatz bemerkt haben.

Schönlage - Ein Zeuge will nach den Angaben zudem vor dem Knall noch fremde Stimmen gehört haben. Schönlage liegt zwischen Sternberg und Schwerin.

Erste eigene Löschversuche waren gescheitert, so dass Feuerwehren anrückten und den Brand löschen mussten. Zwei im Carport abgestellte Autos, die am Samstag tagsüber noch gefahren worden waren, sowie ein Rasentraktor wurden durch die Flammen zerstört. Mehrere Feuerwehren konnten aber verhindern, dass der Brand auf umstehende Häuser am Schönlager See übergriffen. Der Schaden wurde auf mindestes 60 000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. dpa