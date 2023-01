Habeck fehlt erkrankt bei LNG-Terminaleröffnung in Lubmin

Klimaschutzminister Robert Habeck (l) und MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig besuchen denEnergiestandort Lubmin. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist erkrankt und kommt deswegen an diesem Samstag nicht zur Eröffnung des zweiten deutschen Terminals zum Import von Flüssigerdgas nach Lubmin in Vorpommern. Vertreten wird der Grünen-Politiker von seinem Parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner, wie eine Ministeriumssprecherin am Morgen mitteilte. Zu dem Termin wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet sowie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Berlin/Lubmin - Flüssigerdgas (LNG) wird aus mehreren Regionen der Welt per Schiff geliefert, wieder in Gas umgewandelt und in das Gasnetz eingespeist. Die Lubminer Anlage steht für die Bemühungen Deutschlands, Alternativen zu schaffen für ausbleibende russische Gaslieferungen.

In den vergangenen Jahren hatte Deutschland einen Großteil seines Erdgases über die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 bezogen. Nach vorhergehenden Drosselungen kommt gar nichts mehr über diesen Weg. Außerdem ist die Leitung wie die nie in Betrieb gegangene Schwesterleitung Nord Stream 2 durch mutmaßliche Sabotage stark beschädigt. dpa