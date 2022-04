Halbfinale: SSC will Fans einen Sieg bescheren

Für den SSC Palmberg Schwerin ist ein Sieg am Dienstag (19.00 Uhr) im zweiten Halbfinal-Spiel gegen den MTV Allianz Stuttgart um die deutsche Volleyball-Meisterschaft Pflicht. Denn wenn die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski verliert, ist sie aufgrund der 1:3-Niederlage im ersten Duell vom vorigen Samstag ausgeschieden.

Schwerin - Dass die Saison am Dienstagabend für den SSC vorbei sein könnte, damit habe er sich nicht beschäftigt, sagte der Coach: „Wir spielen zu Hause, in unserem Wohnzimmer. Wir wollen unseren Fans einen Sieg bescheren. Und wir planen mit einem dritten Spiel in Stuttgart.“ Das würde im Falle eines Erfolges am Freitag (19.00 Uhr) stattfinden.

Um siegreich zu, bedürfe es aber einer Steigerung gegenüber dem Auftreten in der ersten Partie. Alle drei verlorenen Sätze waren früh entschieden und endeten deutlich. „Wir müssen gut in die Sätze starten, viel Druck machen“, forderte Koslowski. Ziel sei es, Stuttgart in die Crunchtime zu bekommen. „Dann haben wir eine Chance“, meinte er, betonte zugleich aber auch: „Wenn Stuttgart am Maximum spielt, dann gibt es fast keine Möglichkeit.“

Von seinem Team erwartet er daher, dass es anders und variantenreicher spielt als zuletzt in Stuttgrat. Koslowski: „Und wir brauchen zwei, drei Spielerinnen, die einen Sahnetag erwischen.“ dpa