Halbjahresbilanz: Ein Viertel weniger Verkehrstote in MV

Ein Sicherungsanhänger mit einer elektronischen Warnung vor einem Unfall auf der Autobahn ist zu sehen. © Jens Büttner/dpa

Nachdem es in den ersten Monaten noch nicht so aussah, dass es auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern wieder sicherer wird, zeichnet sich zum Halbjahr nun doch eine positive Tendenz ab.

Schwerin - Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern hat es wieder weniger Unfälle mit Schwerverletzten und Toten gegeben. Nach dem Anstieg tödlicher Verkehrsunfälle im Jahr 2022 zeichnet sich für das laufende Jahr ein Rückgang ab. Wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte, starben im ersten Halbjahr 27 Menschen bei Verkehrsunfällen im Nordosten. Das waren acht oder 23 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zahl der registrierten Unfälle ging leicht nach oben. Insgesamt nahm die Landespolizei nach vorläufigen Daten etwa 26.100 Verkehrsunfälle auf. Das waren gut 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 526 Verkehrsteilnehmer erlitten schwere Verletzungen, 10 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2022. Dagegen wuchs die Zahl der Leichtverletzten um sechs Prozent auf 2421.

Insgesamt waren 2022 im Nordosten 83 Unfalltote zu beklagen. Das waren 15 mehr als 2021, als mit 68 tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmern der niedrigste Stand seit 1990 registriert worden war. Als ein wesentlicher Grund für den Rückgang galten die Corona-Beschränkungen, die auch für weniger Fahrzeuge auf den Straßen gesorgt hatten. dpa