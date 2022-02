Handel kämpft gegen Corona-Folgen: Lockerungen überfällig

Der Einzelhandel zählt zu den Branchen, die besonders unter der Pandemie zu leiden haben. Die angekündigte Aufhebung der coronabedingten Zugangsbeschränkung erscheint als Lichtstreif am Horizont. Doch alle Probleme sind damit nicht gelöst.

Rostock - Als längst überfällig hat der Handelsverband Nord die von der Landesregierung angekündigte Aufhebung der coronabedingten Zugangsbeschränkungen für sämtliche Läden bezeichnet. „Der Lebensmittelhandel hat über Monate gezeigt, dass die Situation beherrschbar ist. Dass dies im Textilhandel anders sein soll, diese Ungleichbehandlung konnten wir noch nie nachvollziehen“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, am Freitag.

Er rechne nach den Gesprächen vom Donnerstag fest damit, dass das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag die Aufhebung der sogenannten 2G-Regel für den gesamten Handel in Mecklenburg-Vorpommern spätestens zum 12. Februar beschließt. Bislang dürfen nur vollständig Geimpfte und Genesene Läden betreten. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Optiker, Apotheken oder Baumärkte. Im Schleswig-Holstein fallen die Beschränkungen zum 9. Februar weg. Dann reicht dort das Tragen einer Schutzmaske, um jedes Geschäft betreten zu können.

Nach Teetz’ Angaben haben große Teile des Einzelhandels schwer unter den Corona-Beschränkungen zu leiden. Im Textil- und Schuhhandel seien die Umsätze um 31 Prozent und im Elektronikhandel um etwa 20 Prozent eingebrochen. Wenigstens ein Drittel der etwa 14 500 Einzelhändler im Nordosten habe große Probleme.

Grund sei nicht allein die monatelange Kontrollpflicht am Eingang oder dass nicht geimpfte Kunden keinen Zutritt hätten. „Weil auch Gaststätten von den Beschränkungen betroffen sind und keine Veranstaltungen mehr stattfinden, kommen einfach weniger Leute in die Innenstädte. Der Handel lebt aber zu großen Teilen von der Frequenz“, betonte Teetz. Zudem habe in der Pandemie der Onlinehandel stark zugelegt. „Wenn wir die Innenstädte wieder beleben wollen, reicht es nicht aus, die 2G-Regel aufzuheben. Es bedarf findiger Konzepte und der Unterstützung von Kommunen und Land bei deren Umsetzung“, mahnte der Verbandssprecher. dpa