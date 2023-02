Handyticket in Greifswald startet kommende Woche

Fahrgäste in und um Greifswald können ab Anfang März ihr Handy zum Bezahlen von Nahverkehrstickets nutzen. Am 2. März starte ein entsprechendes Handyticket-System, teilten die Stadtwerke Greifswald am Freitag mit. Möglich werde dies durch die VBG.Deutschland-App. Auch Reiseplanung sei hiermit möglich. Ab Anfang April starte über die App auch der Vorverkauf des vergünstigten Deutschlandtickets.

Greifswald - Über eine Verlinkung stünden auch Fernverkehrstickets zur Verfügung. Zudem gebe es für die ersten sechs Monate Rabatte auf bestimmte Tickets. dpa