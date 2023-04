Hansa Rostock am Sonntag erstmals mit Trainer Schwartz

Rostocks Rick van Drongelen (vorn) ist für das Spiel beim 1. FC Magdeburg einsatzbereit. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Trainer Alois Schwartz soll die Talfahrt des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock stoppen. Seinen Einstand gibt er in Magdeburg, wo sein Team voraussichtlich in Bestbesetzung antreten kann.

Magdeburg - Der kriselnde Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will mit seinem neuen Trainer Alois Schwartz die sportliche Talfahrt stoppen. „Ich will eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die als Einheit und in einem emotionalen Spiel leidenschaftlich auftritt“, forderte der 56-Jährige vor seinem Einstand am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Gastspiel bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Hansa hat in diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Schwartz kann bei seinem Debüt seine Bestbesetzung aufbieten. Abwehrchef Rick van Drongelen hat den Bänderriss, der ihn zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen hatte, auskuriert und dürfte wieder zur Startelf gehören. Lediglich der Einsatz von Mittelfeldspieler Svante Ingelsson ist fraglich. Der 24 Jahre alte Schwede war unter den Schwartz-Vorgängern Jens Härtel und Patrick Glöckner, der am 20. März beurlaubt worden war, gesetzt. Die Magdeburger MDCC-Arena ist ausverkauft, 2400 Hansa-Fans werden erwartet. dpa