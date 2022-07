Hansa Rostock beendet Saisonvorbereitung ungeschlagen

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Der FC Hansa Rostock scheint für den Saisonstart in der 2. Liga gerüstet zu sein. In der Vorbereitung bleibt das Team unbesiegt, auch der Härtetest gelingt. Nun hat Trainer Härtel die Qual der Wahl.

Rostock - Hansa Rostock kann mit einiger Zuversicht in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga gehen. Gut eine Woche vor dem Heimspiel am 17. Juli (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim gewannen die Mecklenburger am Samstag im heimischen Ostseestadion die Generalprobe gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF 3:1 (0:1). Svante Ingelsson (49. Minute), Nils Fröling (55.) und Ridge Munsy (86.) erzielten vor rund 6000 Zuschauern die Tore für die Hanseaten, die damit in ihren fünf Vorbereitungsspielen ungeschlagen blieben.

„Es wat ein guter Test“, sagte Coach Jens Härtel nach dem verdienten Erfolg vor 13.000 Zuschauern über den elfmaligen dänischen Meister. „Das macht Lust auf mehr“, befand die „Ostsee-Zeitung“ zum Auftritt der Rostocker, die seit dem 17. Juni wieder im Training stehen.

Für Härtel gilt es nun, hinsichtlich der Startaufstellung gegen die Heidenheimer die richtigen Schlüsse aus den Tests gegen Dynamo Schwerin (6:1), den Wolfsberger AC (3:1), den FC Anker Wismar (10:0), Austria Klagenfurt (0:0) und Bröndby IF zu ziehen. Gegen den dänischen Spitzenclub überzeugte sein Team vor allem in der zweiten Halbzeit, als es den Rückstand durch Christian Cappis (43.) drehte.

„Bei uns sind einige Positionen noch hart umkämpft“, hatte Härtel schon vor dem Härtetest betont. Erwartet wird, dass das Gerüst um die letztjährigen Stützen wie Keeper Markus Kolke sowie Damian Roßbach, Nico Neidhart und Torjäger John Verhoek gesetzt ist. Im Mittelfeld vermochte gegen Bröndby der luxemburgische Neuzugang Sébastian Thill zu gefallen. „Insgesamt ist es ein enges Rennen“, meinte Härtel, dessen Profis sich in dieser Woche noch aufdrängen können. dpa