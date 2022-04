Hansa Rostock: Fremdverbindlichkeiten um ein Drittel gesenkt

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat nach eigenen Angaben seine finanziellen Fremdverbindlichkeiten erheblich gesenkt. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag konnte mit einer Sondertilgung die Darlehensschuld bei der Obotritia Capital KGaA erheblich gemildert und ein Schuldenerlass verhandelt werden. Insgesamt seien die Verbindlichkeiten um rund ein Drittel reduziert worden.

Rostock - „Bei der Sondertilgung handelt es sich um eine außerordentliche Rückzahlung in Höhe von 2,1 Millionen Euro durch die F.C. Hansa Rostock GmbH [&] Co. KGaA und 1,9 Millionen Euro durch die Ostseestadion GmbH [&] Co. KG“, hieß es weiter.

Die Sondertilgung sei möglich, da in den vergangenen Jahren gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielt worden seien, die sich durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga nochmals verbessern würden und in dieser Saison zu Umsatzrekorden unter anderem beim Merchandising und bei der Vermarktung führen würden. Der Schuldenerlass für die Ostseestadion GmbH wurde auf drei Millionen Euro beziffert. dpa