Hansa Rostock: Fröde fällt gegen Fortuna Düsseldorf aus

Rostocks Trainer Patrick Glöckner steht vor dem Spiel auf dem Rasen. © Marcus Völker/Fotostand/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bangt vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf um den Einsatz von Lukas Fröde. Der defensive Abräumer, der in dieser Saison bereits vier Tore erzielt hat, laboriert an einem Kapseleinriss im Sprunggelenk. „Da gibt es ein Fragezeichen“, sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag.

Rostock - Dagegen kann Glöckner wieder mit Damian Roßbach planen. Der Innenverteidiger hat die Gelbsperre, die ihn im Auswärtsspiel bei Hannover 96 zum Zuschauen zwang, abgesessen. Roßbach könnte wieder mit Ryan Malone in der Abwehrzentrale beginnen. Denkbar ist aber, dass Vertreter Thomas Meißner nach seiner soliden Vorstellung in Hannover eine erneute Startelf-Chance bekommt. Abwehrchef Rick van Drongelen fehlt weiterhin wegen eines Bänderrisses.

Die Hanseaten wollen die seit Monaten andauernde Heimmisere endlich beenden. „Wir werden alles dafür tun, damit der Knoten platzt. Entscheidend ist, dass wir den Kopf nicht hängen lassen und weiter an uns glauben“, sagte Glöckner. Der letzte Dreier in Rostock datiert vom 17. September vergangenen Jahres mit einem 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Das letzte Tor daheim schoss Nils Fröling am 9. November 2022 beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. dpa