Hansa Rostock gegen Hannover wahrscheinlich ohne Neuzugänge

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wahrscheinlich ohne seine drei Neuzugänge in das Heimspiel gegen Hannover 96 starten. „Wir erwarten keine Wunderdinge. Wir verschaffen uns erst mal einen Eindruck und müssen sehen, ob sie für das Wochenende eine Option sind. Sie haben Qualität, aber auch ihnen fehlt der Rhythmus“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag.

Rostock - Hansa hatte sich tags zuvor am letzten Tag der Transferperiode mit einem Trio verstärkt. Innenverteidiger Rick van Drongelen kam von Union Berlin, Mittelfeldspieler Dong-Gyeong Lee von Schalke 04 und Linksverteidiger Anderson Lucoqui von Mainz 05. Alle drei Profis wurden ausgeliehen. „Wir haben der Mannschaft Qualität hinzugefügt und hoffen, mehr Konkurrenzkampf zu entfachen“, sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Die Rostocker müssen das Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen, die ihre drei vergangenen Ligapartien gewonnen haben, ohne Simon Rhein angehen. Der Mittelfeldspieler, der schon am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim Karlsruher SC (0:2) gefehlt hatte, laboriert weiter an einer Fußverletzung. „Ich sehe Hannover als klaren Favoriten. Mit dem Personal, das sie geholt haben, haben sie den Anspruch, ganz oben mitzuspielen“, sagte Härtel. dpa