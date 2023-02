Hansa Rostock gegen Liga-Primus Darmstadt in Bestbesetzung

Rostocks Trainer Patrick Glöckner zeigt mit dem Finger. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird das Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Darmstadt 98 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in Bestbesetzung bestreiten. Die beiden Verteidiger Damian Roßbach und Kevin Schumacher, die am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (1:0) gesperrt gefehlt hatten, können wieder mitwirken und sind Kandidaten für die Startelf.

Rostock - „Anderson Lucoqui wird nicht im Kader sein. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen“, sagte Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag.

Lucoqui fällt laut Glöckner etwa sieben bis zehn Tage aus. Der 25-jährige, vom Bundesligisten FSV Mainz 05 ausgeliehene Linksverteidiger hatte in Bielefeld Schumacher vertreten. Für Roßbach, der mit Rick van Drongelen die Innenverteidigung bildet, stand Ryan Malone in der ersten Elf.

Die Rostocker fühlen sich gegen den seit 19 Spielen ungeschlagenen Liga-Primus als Außenseiter, wollen dessen Serie allerdings vor großer Kulisse stoppen. „Wir werden alles dafür tun, an unsere maximalen Grenzen zu gehen“, sagte der Hansa-Coach.

Hansa ist daheim mit nur drei Siegen aus zehn Partien die zweitschlechteste Heim-Mannschaft der Liga. Der letzte Dreier im Ostseestadion datiert vom 17. September vergangenen Jahres mit einem 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Glöckner und fordert: „Wir wollen vorne mehr Tore erzielen und hinten besser verteidigen.“ dpa