Hansa Rostock startet Vorbereitung fast vollzählig

Teilen

Der neue Hansa-Trainer Patrick Glöckner steht auf dem Rasen. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Auch für Hansa Rostock geht die Vorbereitung auf die Zweitliga-Rückrunde weiter. Nach zehntägiger Weihnachtspause ist der Kader fast komplett. Trainer Glöckner plant den Feinschliff im Trainingscamp.

Rostock - Der FC Hansa Rostock startet fast vollzählig in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Liga. Nach zehntägiger Weihnachtspause erwartet Trainer Patrick Glöckner am Montag nahezu alle Leistungsträger zurück. Neben Abwehrspieler Nico Neidhart meldet sich auch Stürmer John Verhoek zurück. Weiter fehlen werden nach ihren Knieoperationen Maurice Litka und Lukas Scherff. Der angeschlagene Stürmer Pascal Breier kämpft um den Anschluss. Glöckner: „Bei ihm müssen wir schauen, ob er bereit ist.“

Am Donnerstag startet Hansa ins zehntägige Türkei-Trainingslager. In Belek will sich der Tabellenneunte den Feinschliff für die Rückrunde holen. „Wir werden im physischen und technisch-taktisch arbeiten, um bestmöglich vorbereitet zu sein“, kündigte Glöckner an. Vor Ort plant Hansa bis zu drei Testspiele, die Gegner werden in dieser Woche bekannt gegeben. Nach der Rückkehr bestreitet Hansa am 21. Januar einen letzten Test bei Polens Meister Lech Posen. Am 28. Januar starten die Rostocker beim 1. FC Heidenheim in die Rückrunde. dpa