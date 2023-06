Hansa Rostock verpflichtet Alexander Rossipal

Kaiserslauterns Philipp Hercher (l) und Mannheims Alexander Rossipal kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der Kader des FC Hansa Rostock für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt weiter Form an. Am Mittwoch gibt es an der Ostsee zahlreiche Personalentscheidungen.

Rostock - FC Hansa Rostock hat den Abwehrspieler Alexander Rossipal unter Vertrag genommen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler spielte zuletzt für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim und hat bei den Mecklenburgern einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. „Alex ist ein robuster und laufstarker Außenverteidiger, der mit seinem Zielspiel auch in der Offensive Impulse setzen kann“, sagte Rostocks sportlicher Leiter, Kristian Walter, und fügte hinzu: „Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler, der sich durch ein gutes Passspiel und Zweikampfverhalten auszeichnet.“

Überdies wurde bekannt gegeben, dass sieben Spieler den Club verlassen werden. Frederic Ananou (zu VV St. Truiden nach Belgien), Lukas Fröde (FC Ingolstadt), Ryan Malone, Ridge Munsy und Haris Duljevic (alle Ziel unbekannt) gehören ebenso nicht mehr zum Hansa-Kader wie Lee Dong-Gyeong und Anderson Lucoqui, die nach dem Leihende zu ihren Stammvereinen Ulsan Hyundai (Südkorea) und 1. FSV Mainz 05 zurückkehren.

„Es gibt noch einige Spieler aus dem aktuellen Kader, mit denen wir in Gesprächen sind. Dies betrifft Lukas Scherff und Pascal Breier, mit denen wir gern weiterarbeiten möchten. Zudem sind wir in Gesprächen mit dem bisherigen Leihspieler Rick van Drongelen, um eine Weiterverpflichtung abzuklopfen“, sagte Walter. Das Arbeitspapier von Svante Ingelsson ist nach dem Klassenverbleib in der 2. Liga weiterhin gültig. Der auslaufende Vertrag mit Maurice Litka, der seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2020 nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz gekommen ist, wurde nicht verlängert. dpa