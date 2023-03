Hansa Rostock wechselt zur kommenden Saison den Ausrüster

Rostocks Spieler in Aktion. © Gregor Fischer/dpa

Der FC Hansa Rostock wechselt zur Saison 2023/24 den Ausrüster. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden die Teams dann von der Firma Mizuno ausgestattet. Die Zusammenarbeit mit der japanischen Sportartikelmarke ist auf mindestens vier Jahre angelegt. In einem Video auf Twitter hatten sich die Mecklenburger zuvor für die zwölfjährige Zusammenarbeit mit Nike bedankt.

Rostock - Mizuno gehöre in „seiner Branche zu den Pionieren in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, sagte Hansas Vorstandvorsitzender Robert Marien: „Für uns ist die Zusammenarbeit somit zugleich auch eine weitere Maßnahme unserer eigenen Strategie, den FC Hansa in allen Bereichen nachhaltiger aufzustellen.“ dpa