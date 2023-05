Hansa Rostock will nächsten Dreier im Kampf gegen Abstieg

Rostocks Trainer Alois Schwartz betritt das Stadion und lacht. © David Inderlied/dpa

Hansa Rostock kann wieder zuversichtlich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga sein. Damit das so bleibt, muss gegen den ebenfalls gefährdeten Jahn Regensburg ein weiterer Sieg her.

Rostock - Mit den dritten Sieg in Folge will der FC Hansa Rostock den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ein entscheidendes Stück nähe kommen. „Wir müssen alles abrufen. Wir müssen hundert Prozent auf den Platz bringen“, forderte Trainer Alois Schwartz vor dem Spiel gegen den Tabellen-Vorletzten Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im heimischen Ostseestadion. Hansa hat als Tabellen-15. momentan drei Punkte Vorsprung auf die Regensburger.

Schwartz kann die Partie, zu der über 24.000 Zuschauer erwartet werden, mit dem Erfolgsteam der vergangenen Wochen angehen. Es fehlt lediglich der angeschlagene Mittelfeldspieler Simon Rhein. Rhein war unter dem seit März in Rostock arbeitenden Schwartz bislang aber noch nicht erste Wahl. Eine Option ist laut Schwartz wieder Stürmer Pascal Breier, der verletzungsbedingt monatelang zuschauen musste. dpa