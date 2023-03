Hansa Rostock zwischen Problem-Fans und Tabellenfrust

Robert Marien, Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Vor dem Spiel in Hannover nimmt Vorstandschef Marien Stellung zu mutmaßlich rechtsradikalen Anhängern im Hansa-Umfeld. Sportvorstand Pieckenhagen findet deutliche Worte zum „miserablen“ Neustart.

Rostock - Fan-Ärger und eine angespannte sportliche Situation: Beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock tun sich vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) zahlreiche Baustellen auf. Eine davon versuchte Vorstandschef Robert Marien zu schließen, als er in einem Interview der „Ostsee-Zeitung“ (Freitag) Stellung zu mutmaßlich rechtsradikalen Fans im Umfeld des Clubs nahm: „Stand heute sage ich: Wir haben - hoffentlich - kein Problem mit Rechtsradikalismus. Aber wir müssen herausfinden, ob und wie sehr wir einen Nährboden dafür bilden“, sagte 42-Jährige.

Beim Auswärtsspiel der Mecklenburger gegen den FC St. Pauli waren nach den Ausschreitungen mit mindestens zwei verletzten Personen auch Aufkleber mit Parolen wie „Heil Hansa“ und „Pommern bleibt deutsch“ im Millerntorstadion gefunden worden. „Diese Aufkleber werden von uns nicht geduldet, das haben wir deutlich gemacht“, sagte Marien.

Gemeinsam mit den Fanbeauftragten der Clubs sollen Initiativen ergriffen werden. „Dabei geht es um Erinnerungskultur mit Blick auf den Nationalsozialismus - zum Beispiel einen Besuch des Konzentrationslagers in Auschwitz“, sagte Marien. „Wir wollen jungen Menschen vermitteln, dass man sehr vorsichtig sein muss, worin etwas münden könnte, wenn man nicht rechtzeitig aufpasst.“ Eine weitere Kampagne sei, „insbesondere Frauen im Ostseestadion einen sicheren Hafen zu bieten“.

In einem weiteren Interview zeigte sich Sportvorstand Martin Pieckenhagen enttäuscht über die Leistungen der Mecklenburger nach der Winterpause: „Wir sind uns bewusst, dass der Rückrundenstart alles andere als gut war – er ist miserabel“, sagte der 51-Jährige der „Ostsee-Zeitung“.

Die Rolle von Neutrainer Patrick Glöckner, der Anfang November Aufstiegscoach Jens Härtel ablöste, sieht Pieckenhagen aus mehreren Blickwinkeln. „Er hat jetzt acht Spiele gespielt und sieben Punkte geholt. In vielen Dingen haben wir uns verbessert, aber in einem wesentlichen Punkt haben wir uns verschlechtert“, sagte er: „Das sind die erzielten Tore. Wir bekommen zwar weniger Gegentreffer, aber dafür können wir uns am Ende des Tages nichts kaufen. Fußball wird über Tore entschieden.“

Der Coach ist sich der abgespannten Lage seines Teams bewusst. „Unsere Sinne sind geschärft“, versicherte Glöckner am Freitag. „Wir wollen die Jungs wieder in die Leichtigkeit bringen. Das Selbstbewusstsein muss wiederkommen“, sagte der 46-Jährige.

Gegen die in diesem Jahr noch sieglosen 96er muss Glöckner seine Startelf aber umbauen. In Rick van Drongelen und Damian Roßbach fallen beide etatmäßigen Innenverteidiger aus. Van Drongelen fehlt wegen eines Bänderrisses, den er sich am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:2) zuzog. Roßbach sah in der Partie die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb für eine Partie gesperrt.

An einen Rücktritt hat Marien derweil noch nicht gedacht: „Sicherlich gibt es Tage, die mehr Spaß machen und andere weniger. Aber ich habe schon viel erlebt und eins gelernt: Es geht jeden Tag die Sonne auf. Ich habe eine optimistische Lebenseinstellung und diese Grundhaltung immer beibehalten. Krisen müssen bewältigt werden“, sagte Hansas Vorstandschef. dpa