Hansa Rostocks Daedlow wechselt nach Greifswald

Oliver Daedlow verlässt Hansa Rostock zum Saisonende. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Oliver Daedlow wird die zweite Mannschaft vom FC Hansa Rostock zum Ende der Saison verlassen. Wie der Fußball-Club am Mittwoch bekannt gab, wird sich der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der U23-Auswahl mit Auslaufen seines Vertrags zum Saisonende dem Regionalligisten Greifswalder FC anschließen. Der gebürtige Neubrandenburger spielt seit der U17 für den Ostsee-Verein.

Rostock - 2020 erhielt er seinen ersten Profivertrag, war zwischendurch an den niedersächsischen Club TSV Havelse ausgeliehen. Für die Zweitliga-Profis absolvierte er in dieser Saison keine Liga-Partie. In der laufenden Oberliga-Saison kommt er auf bislang 16 Einsätze bei der U23. dpa