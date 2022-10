Hansa sortiert Trio aus: Trainer will 100 Prozent an Einsatz

Teilen

Rostocks Ridge Munsy gestikuliert auf dem Feld. © Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock zieht nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen die Zügel an. Der große Kader wird verkleinert, damit Trainer Jens Härtel konzentriert mit der Trainingsgruppe arbeiten kann. Deshalb hat der Verein drei Spieler suspendiert. Dies betrifft Verteidiger Thomas Meißner, Stürmer Ridge Munsy und Offensivtalent Theo Gunnar Martens.

Rostock - Meißner und Munsy wurde freigestellt, mit der zweiten Mannschaft zu trainieren oder „vorzeitig in den Urlaub zu gehen“, wie Sportvorstand Martin Pieckenhagen formulierte.

„Dem Trainer ist in dieser Phase bis zum Ende der Halbserie wichtig, da unten Spieler in der Kabine zu haben, denen er zu 100 Prozent zutraut, ihnen in den wichtigen vier Spielen zu helfen. Das Gefühl hatte er bei Munsy und Meißner nicht“, begründete Pieckenhagen am Donnerstag die Suspendierung. Für den 19 Jahre alten Martens ist es eine Denkpause. „Das hat disziplinarische Gründe. Es gab ein paar Vorfälle in den letzten Wochen, die mir nicht gefallen haben“, erklärte der 50 Jahre alte Ex-Profi. Das Trio zählt nicht zum Stammpersonal, war nur Wechselspieler oder gar nicht im Zweitliga-Team (Martens) eingesetzt worden.

Der Sportvorstand sieht den Verein in einer schwierigen Lage. Die Mannschaft ist mit 14 Punkten Tabellen-13., drei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. „Wenn wir einen Sieg mehr hätten, würde es für alle Beteiligten etwas entspannter sein“, meinte der einstige Hansa-Torhüter und ergänzte: „Der Fußball hat uns gelehrt, dass es nicht darum geht, dass Wünsche erfüllt werden. Da wirst du von der harten Realität eingeholt.“

Pieckenhagen steht weiter zu Trainer Jens Härtel, der die Mecklenburger im Frühsommer 2021 in die 2. Liga zurückgeführt hatte. „Er war in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor. Wir haben in unangenehmen Situationen immer eine Lösung gefunden. Ich gehe davon aus, dass es auch diesmal so sein wird“, sagte er. dpa