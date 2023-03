Hansa stellt um: Van Drongelen verletzt, Roßbach gesperrt

Rostocks Trainer Patrick Glöckner betritt das Stadion. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss seine Startelf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Hannover 96 umstellen. In Rick van Drongelen und Damian Roßbach fallen beide etatmäßige Innenverteidiger aus. Van Drongelen fehlt wegen eines Bänderrisses, den er sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:2) zugezogen hat.

Rostock - Roßbach sah in der Partie die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb für eine Partie gesperrt.

Nach Lage der Dinge dürfte Ryan Malone, der zuletzt nur noch zweite Wahl war, wieder von Beginn an verteidigen. Daneben könnte Lukas Fröde aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die zentrale Abwehr rücken. Im Sturmzentrum ist John Verhoek nach abgesessener Gelb-Sperre wieder erste Wahl.

Nach nur einem Sieg aus sechs Spielen in diesem Jahr drohen die Hanseaten bei einer neuerlichen Pleite weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. „Unsere Sinne sind geschärft“, versicherte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. „Wir wollen die Jungs wieder in die Leichtigkeit bringen. Das Selbstbewusstsein muss wiederkommen“, sagte der 46-Jährige. dpa