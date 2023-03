Hansa unter Druck - Glöckner: „Sinne sind geschärft“

Rostocks Trainer Patrick Glöckner betritt das Stadion. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Nur ein Sieg aus sechs Spielen: Hansa Rostock taumelt dem Tabellenkeller in der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. In Hannover soll nun eine Wende her. Trainer Glöckner muss aber umstellen.

Hannover - Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen steht Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock heute im Auswärtsspiel bei Hannover 96 mächtig unter Druck. „Unsere Sinne sind geschärft. Wir wollen die Jungs wieder in die Leichtigkeit bringen. Das Selbstbewusstsein muss wiederkommen“, sagte Trainer Patrick Glöckner vor dem Gastspiel bei den Niedersachsen, die in diesem Jahr noch gar nicht gewonnen haben.

Glöckner muss aber seine Startelf umstellen. In Rick van Drongelen und Damian Roßbach fallen beide etatmäßige Innenverteidiger aus. Van Drongelen fehlt wegen eines Bänderrisses, den er sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:2) zugezogen hat. Roßbach sah in der Partie die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb für eine Partie gesperrt. dpa