Hansa vor Derby zuversichtlich: „Kennen unsere Stärken“

Patrick Glöckner sitzt bei einer Pressekonferenz. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock geht mit Zuversicht in das Nordduell gegen den Tabellenzweiten Hamburger SV. „Der HSV ist der Favorit, kommt mit einer breiten Brust und individuellen Klasse. Aber auch wir kennen unsere Stärken“, sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag mit Blick auf das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr).

Rostock - Die Rostocker können das Duell der beiden norddeutschen Traditionsclubs in der derzeitigen Bestbesetzung angehen. „Wir hatten eine intensive Trainingswoche, die Jungs haben das Beste aus den Wetterbedingungen gemacht“, berichtete der Hansa-Coach. Auch Linksverteidiger Lukas Scherff ist nach seiner Meniskus-Operation wieder im Training, für die Partie allerdings noch keine Option.

Glöckner baut vor ausverkauftem Haus auf den gewohnt starken Rückhalt der Anhänger. „Ich freue mich auf die Fans und auf die Stimmung. Ich hoffe, dass wir die Energie auf den Platz übertragen können. Es wird wichtig sein, auf den Rängen und auf dem Platz eine Einheit zu sein“, sagte der 46-Jährige.

Besondere Aufmerksamkeit wird HSV-Mittelstürmer Robert Glatzel zuteil werden, der die Torschützenliste der Liga mit 13 Treffern anführt. „Einen Spieler wie ihn kann man nie ganz ausschalten. Aber wir versuchen, seinen Radius einzuschränken und in den Bereichen, in denen er sich wohlfühlt, gut in die Zweikämpfe zu kommen“, sagte Glöckner. dpa