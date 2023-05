Hansa will in Nürnberg den Punkt zum Ligaverbleib holen

Kaiserslauterns Jean Zimmer (l) und Rostocks Damian Roßbach kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

Hansa Rostock will den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga in Nürnberg perfekt machen. Dem Team von Trainer Alois Schwartz genügt dazu ein Unentschieden. Verteidiger Roßbach ist wieder fit.

Nürnberg - Der FC Hansa Rostock will den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Den Mecklenburgern genügt dazu am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg bereits ein Unentschieden. „Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen alles abrufen, um etwas mitzunehmen. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet und es in der eigenen Hand“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz.

Die Rostocker liegen mit 37 Punkten drei Zähler vor Relegationsrang 16, den Arminia Bielefeld innehat. Der Bundesliga-Absteiger kam am vorletzten Spieltag am Samstag über ein 2:2 gegen den SC Paderborn nicht hinaus.

Hansa kann das letzte Auswärtsspiel der Saison aller Voraussicht nach mit der Erfolgself der vergangenen Wochen angehen. Innenverteidiger Damian Roßbach, der am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim SV Sandhausen (2:1) wegen einer Oberschenkelverletzung bereits nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden musste, dürfte wieder zur Verfügung stehen. „Es sieht gut aus“, sagte Schwartz dpa