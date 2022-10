Haus mit Flüchtlingswohnungen mit Hakenkreuzen beschmiert

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einer Hakenkreuz-Schmiererei in Rostock sucht die Polizei nach den Verursachern. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntagabend sagte, hatten Unbekannte an einen Straßenzug im Stadtzentrum in der Nacht zu Sonntag zwei je ein mal ein Meter große Hakenkreuze gesprüht. In einem der Mehrfamilienhäuser seien auch einige ukrainische Flüchtlinge in städtischen Wohnungen untergebracht.

Rostock - Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Vermieter habe dafür gesorgt, dass die in schwarzer Farbe angebrachten verbotenen Symbole wieder entfernt wurden. Die Suche nach möglichen Tätern sei bis zum Abend ohne Erfolg geblieben.

In Mecklenburg-Vorpommern war in der Nacht vom 19. zum 20. Juli in Groß Strömkendorf bei Wismar ein ehemaliges Hotel abgebrannt, dass als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wenige Tage vorher war an einem wenige Meter entfernten Schild des DRK, dass die Unterkunft betrieb, auch eine Hakenkreuzschmiererei aufgetaucht. Der Staatsschutz prüft einen politischen Hintergrund. dpa