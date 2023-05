Hausbewohner bei Brand in Sellin lebensgefährlich verletzt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Haus in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge in der Küche seiner Wohnung im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen dann auf die komplette Wohnung über. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den 68-Jährigen ins Freie.

Sellin - Danach wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen des Brandursachenermittlers wurde der Brand vorsätzlich gelegt, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Die strafrechtlichen Ermittlungen richten sich demnach gegen den 68-Jährigen.

In der Wohnung im ersten Stock hielten sich noch ein anderer Mann und dessen Ehefrau auf. Beide blieben unverletzt und wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht.

Das Gebäude war auch am späten Samstagnachmittag weiterhin nicht bewohnbar. Es besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass die Statik des Gebäudes betroffen ist. Daher wurde die Gesamtschadenshöhe von rund 200.000 Euro auf einen Schaden im Millionenbereich nach oben korrigiert. dpa