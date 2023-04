Heimatverband ruft zu plattdeutschen Wochen auf

Es sollte mehr Platt gesprochen werden - dieser Ansicht ist der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und ruft zu den 3. Plattdeutschen Wochen auf. Vom 28. Mai bis 18. Juni finden landesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, vom Eröffnungsvortrag an der Universität Greifswald über die 17. Norddeutschen Tage in Dömitz bis zu „Reuters Sonntagsspaziergang“ in Stavenhagen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

Schwerin - Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Der Verband rief Plattdeutsch-Sprecherinnen und -Sprecher auf, sich mit eigenen Veranstaltungen, Lesungen oder Musikprogrammen zu beteiligen. „Hemm's kein Bang, Platt tau schnacken!“, lautet der Appell an die Menschen im Nordosten. „Bieten Sie Führungen auf Platt in Ihren Kultureinrichtungen an! Werben Sie auf Platt für Ihre Angebote im Frisörsalon oder der Apotheke! „Schnacken Sei“ in der Öffentlichkeit, in Ihrer Behörde, bei der Arbeit, in der Schule, beim Einkauf, im Altenheim oder in der Kita, zu Hause im Freundes- und Bekanntenkreis.“ Die plattdeutsche Sprache solle öffentlich deutlich sichtbarer, lauter und vielfältiger hörbar werden, hieß es. Plattdeutsch lebe, wenn es gesprochen werde. dpa