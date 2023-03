Held nach Sieg in Bamberg: „Richtige Antwort gegeben“

Elias Valtonen (M) und Selom Mawugbe (R) feiern mit den Fans. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Mit dem zwölften Sieg im 24. Spiel halten die Rostocker Basketballer weiter Kontakt zu den Playoff-Plätzen.

Rostock - Nach dem überraschenden 94:88 (48:41)-Sieg der Rostock Seawolves bei Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga am Samstagabend hat Christian Held seiner Mannschaft ein großes Lob gezollt. „Ich bin außerordentlich stolz auf mein Team, wie es gekämpft hat“, sagte der Trainer nach dem zwölften Sieg im 24. Spiel, mit dem der Aufsteiger weiter Kontakt zu den Playoff-Plätzen hält.

Dabei hatte Held auf die angeschlagenen Derrick Alston Jr., Stefan Ilzhöfer und Dennis Nawrocki verzichten müssen. Dennoch waren die Mecklenburger in den ersten Minuten das spielbestimmende Team gewesen. Die ersten fünf Würfe aus dem Feld landeten im Bamberger Korb, darunter Dreier von Tyler Nelson, JeQuan Lewis und Nijal Pearson. Zwischenzeitlich führten die Seawolves im ersten Viertel sogar mit 15 Punkten, während der Gastgeber nach wenigen Minuten den Ausfall von Amir Bell verkraften mussten. Der Aufbauspieler hatte sich den Unterschenkel gebrochen und wurde bereits operiert.

Erst zum Ende des dritten Spielabschnittes hatten die Rostocker gegen die immer besser werdenden Bamberger den Ausgleich hinnehmen müssen. Im Schlussabschnitt schienen die Hausherren dann mehr Reserven zu haben und gingen vor 5092 Zuschauern mit 78:74 in Führung. Doch die Seawolves kämpften sich trotz des kleinen Kaders wieder zurück und behielten in den letzten Minuten die Nerven. 79 Sekunden vor dem Ende ebnete Selom Mawugbe mit seinem Korb zum 91:86 schließlich den Weg zum siebten Auswärtserfolg der Rostocker.

„Wir haben als Team die richtige Antwort gegeben. Das ist sehr schwer in einer Atmosphäre wie in Bamberg“, stellte Held nach dem Comeback seiner Mannschaft fest: „Für uns ist es ein weiterer großartiger Sieg gegen eines der Top-Teams in der Liga.“ dpa