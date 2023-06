Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Alkoholsucht oder psychische Probleme von Eltern schwelen oft hinter verschlossenen Türen. Weil Erwachsene den Alltag dann kaum noch bewältigen können, übernehmen die Kinder nicht selten ihre Aufgaben. Ein neues Hilfsprojekt soll den Familien schneller Hilfe bringen.

Schwerin - Fast jedes dritte Kind in Mecklenburg-Vorpommern wächst nach Expertenschätzung in Familien mit einem psychisch kranken oder alkoholabhängigen Elternteil auf. In der Folge müssten Minderjährige - oft vor der Öffentlichkeit verborgen - nicht-kindgerechte Verantwortung übernehmen. „Deshalb benötigen diese Kinder und Jugendlichen dringend Hilfe und Aufmerksamkeit“, betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Hilfsprojekts „KipsFam“ (Kinder und Jugendliche aus psychisch oder suchtbelasteten Familien).

Das Projekt biete Aufklärung und Beratung für Betroffene und sei so ein wichtiges Angebot, um die Situation der Kinder und Familien zu verbessern. „Kinder und Jugendliche, die in psychisch oder suchtbelasteten Familien aufwachsen, sind keine Einzelfälle“, sagte Drese. Hochrechnungen zufolge liege deren Zahl im Nordosten bei bis zu 73.000.

Weil der Alkoholmissbrauch größere Ausmaße habe als in vielen anderen Regionen Deutschlands, liege der Anteil betroffener Kinder mit 30 Prozent auch über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 25 Prozent. Oft schwelten die familiären Probleme im Verborgenen - und wenn sie publik würden, richte sich der Blick der Helfenden bislang vor allem auf die erkrankten Eltern. Kinder blieben oft sehr lange ohne Hilfe unerkannt, sagte die Ministerin.

Dies solle sich nun ändern. Laut Drese stehen für das Beratungsprojekt bis 2027 etwa fünf Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung. Mit Hilfe des Geldes sei Anfang 2023 in Rostock eine eigene Landesfachstelle eingerichtet worden. Mit deren Hilfe sollten nun regionale Anlauf- und Unterstützungsstellen in allen sechs Landkreisen sowie in Rostock und Schwerin aufgebaut werden.

Der regionale Ansatz sei wichtig, um schnell Probleme erkennen und gezielt und sensibel Hilfe anbieten zu können, sagte Projekt-Koordinatorin Kristin Pomowski. Zudem sei eine engere Vernetzung aller Akteure nötig, vom Arzt über den Lehrer bis hin zum Schulsozialarbeiter. Das bislang praktizierte Vorgehen setze die Schwelle zu hoch, so dass benötigte Hilfe oft nicht ankomme.

Sich Hilfebedarf einzugestehen, falle den Betroffenen meist schwer. Ein durchgängiger Informationsfluss sei daher wichtig. „Manchmal gibt es nur die eine Chance, die Kinder zu erkennen und alle Belange der Familie zu sehen“, sagte Pomowski. Die Landesfachstelle wolle außerdem über die Thematik aufklären und damit dazu beitragen, das Stigma „psychisch krank“ abzubauen. Drese betonte: „Tatsache ist: Es kann jeden und jede treffen.“ dpa