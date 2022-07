Hitze erreicht die Ostsee-Küste: Heiße Tage erwartet

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich im Lauf der Woche auf Temperaturen deutlich über 30 Grad einstellen. Die Uniklinik in Rostock mahnt bereits zur Vorsicht.

Schwerin - Die Hitze erreicht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Mecklenburg-Vorpommern. „Am Dienstag wird vor allem im westlichen Landesinneren eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird es noch heißer“, hieß es am Montag auf der Website des DWD. Unter Hochdruckeinfluss kommen demnach zunehmend heiße Luftmassen in den Nordosten. Die Meteorologen rechneten bereits am Montag mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, an der Küste mit 24 bis 27 Grad. Laut DWD könnte die Höchsttemperatur am Mittwoch auf bis zu 38 Grad steigen.

In den Krankenhäusern stellt man sich wegen der hohen Temperaturen bereits auf mehr Patienten ein. „Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung sind die größten Gefahren“, sagte Jan-Arne Lauffs, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum (UNZ) in Rostock. Die Uniklinik rief die Menschen daher dazu auf, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Besonders gefährdet seien Kleinkinder, alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen.

Die Warnung für die kommenden Tage richtete sich zudem auch an allzu sorglose Badegäste, die die UV-Strahlung nicht unterschätzen sollen. „Was viele nicht wissen, im Wasser ist man vollkommen ungeschützt“, betonte am Montag Steffen Emmert, Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie. „Nach jedem Badegang ist Eincremen daher Pflicht.“ Auch im Wasser könne man bereits nach fünf bis zehn Minuten einen Sonnenbrand bekommen.

Die Gesundheitsministerin appellierte an die Menschen, aufeinander zu achten. „Füreinander da zu sein, ist in diesen Tagen besonders wichtig“, wurde Stefanie Drese (SPD) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Man könne etwa bei älteren, kranken und alleinlebenden Menschen mindestens einmal pro Tag nachfragen, wie es ihnen geht, wie warm es bei ihnen ist oder sie ans Trinken erinnern.

Weite Teile Deutschlands hat die Hitze bereits erreicht, auch den Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Bisher weniger betroffen sind Vorpommern und die Seenplatte. Damit gehören die Regionen neben dem nördlichen Schleswig-Holstein, großen Teilen Bayerns und Teilen Baden-Württembergs jedoch zur Ausnahme.

Immerhin bleibt es in der kommenden Nacht noch relativ kühl. Mit Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad soll die Temperatur laut dem DWD zunächst wieder unter die Marke von 20 Grad fallen, ab der von tropischen Nächten gesprochen wird.

Was die Gefahr von Waldbränden angeht, so zeigt die zugehörige Warnkarte des DWD für den Nordosten bisher die niedrigsten Warnstufen 1 und 2. Bereits am Dienstag könnten der Prognose nach jedoch erste Waldgebiete an der Grenze zu Brandenburg in die höchste Warnstufe 5 fallen.

Die Gefahr von Bränden hängt jedoch nicht direkt von den Außentemperaturen, sondern von der Trockenheit des Bodens und der Vegetation ab: Je länger die Hitze anhält, desto höher das Risiko. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hatte die Trockenheit der Böden in Mecklenburg-Vorpommern in der Vorwoche (Stand Freitag) noch als weitgehend „moderat“ eingestuft, während in Brandenburg bereits große Gebiete als „außergewöhnlich“ trocken und damit am oberen Ende der Skala einsortiert wurden. dpa