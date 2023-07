Hitze kein Problem für Blutspender: Viel Trinken wichtig

Eine Mitarbeiterin eines Blutspendezentrums hält eine Blutkonserve in den Händen. © Marius Becker/dpa/Symbolbild

Momentan sind nach Angaben des DRK in MV genügend Blutkonserven vorhanden. Das könne sich aber jederzeit ändern, denn einige Produkte seien nur wenige Tage haltbar. Das DRK schickt derzeit einen klimatisierten Blutspende-Bus durchs Land.

Schwerin - In den Ferienmonaten werden regelmäßig die Blutkonserven knapp. In diesem Jahr ist die Lage bisher noch entspannt, wie der Sprecher des DRK-Blutspendedienstes Mecklenburg-Vorpommern, Nico Feldmann, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Das kann sich aber jederzeit ändern, zum Beispiel mit der nächsten Hitzewelle.“ Dann kämen weniger Menschen zum Blutspenden.

Dabei sei das Blutspenden bei Hitze für den Körper keine zusätzliche Belastung, wenn ausreichend getrunken werde, sagte Feldmann. „Ein gesunder Mensch hat etwa fünf Liter Blut, ein halber Liter wird bei einer Spende abgenommen.“ Am Ort der Blutspende würden auch stets Getränke und auch etwas zu essen angeboten. Dass bei hohen Temperaturen weniger Menschen zur Spende kämen, hänge eher damit zusammen, dass mancher dann den Weg scheue.

Das DRK Mecklenburg-Vorpommern schickt derzeit einen Blutspende-Bus durchs Land, um näher zu potenziellen Blutspendern zu kommen, so Feldmann. „Der Bus ist voll klimatisiert“, sagte er. An diesem Mittwoch macht der Bus laut DRK in Wustrow an der Fischland-Halle Station, am Donnerstag in Bentwisch bei der Firma Ecovis und am Freitag in Waren/Müritz am Spielplatz am Hafen. Im Internet könnten Termine gebucht werden, um Wartezeiten zu vermeiden. Das DRK lockt nach Feldmanns Worten im Blutspende-Mobil mit einem kleinen Dankeschön für jeden Blutspender, zum Beispiel Gutscheinen.

Jeden Tag werden in Deutschland laut DRK etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Etwa ein Fünftel davon werde für Krebs-Behandlungen benötigt, sagte Feldmann. In Mecklenburg-Vorpommern versorge der DRK-Blutspendedienst die Kliniken fast zu 100 Prozent mit den benötigten Blutkonserven.

Frauen können den Angaben zufolge bis zu vier Mal in einem Jahr Blut spenden, Männer bis zu sechs Mal. Zwischen zwei Blutspenden muss demnach ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. dpa