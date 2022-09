Hochschulen starten ins Semester - Unis folgen im Oktober

Teilen

Blick in einen leeren Hörsaa. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

An den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag das Herbstsemester 2022/23 begonnen. In Neubrandenburg wurden die neuen Studenten feierlich immatrikuliert, in Wismar und Stralsund erfolgt dies am Dienstag.

Wismar/Stralsund/Neubrandenburg - Der deutschlandweit zu beobachtende leichte Rückgang bei den Studienanfängern zeige sich auch Wismar, sagte eine Hochschulsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 1150 Studierende würden neu immatrikuliert, was einem Rückgang zum Vorjahr von vier Prozent entspreche. Die Gesamtstudierendenzahl betrage derzeit 7320, wobei die Einschreibungs- und Rückmeldephase der Fern- und ausländischen Gaststudenten noch nicht abgeschlossen sei.

An der Hochschule Neubrandenburg begannen nach Angaben eines Sprechers am Montag 487 junge Menschen ihr Studium - ebenfalls etwas weniger als im Vorjahr, wie er sagte. Fast zwei Drittel (63 Prozent) kämen aus Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt seien an der Hochschule Neubrandenburg rund 2200 Studierende eingeschrieben.

Die Hochschule Stralsund will am Dienstag ihre Zahlen bekanntgeben. An den Universitäten beginnt das neue Semester erst im Oktober. dpa