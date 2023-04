Höhere Kosten, gesunkene Milchpreise: MV-Rinderhalter tagen

Zwei junge Wagyu Ochsen steht auf einer Weide. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Höhere Kosten, niedrigere Milchpreise und der Exportstopp von Zuchtrindern nach Russland belasten die Rinderhalter im Nordosten. Um 30 Prozent brach der Export ein. Über die Folgen wollen Züchter in Güstrow beraten.

Güstrow - Mit den Folgen gesunkener Milchpreise, des Exportstopps nach Russland und gestiegener Energie-, Futter- und Düngerkosten befassen sich Rinderhalter aus Mecklenburg-Vorpommern heute in Güstrow. Anlass ist die Generalversammlung des Milchkontroll- und Rinderzuchtverbandes MV, zu der etwa 100 Teilnehmer erwartet werden. Dem Verband gehören 630 Betriebe aus MV sowie der Uckermark und der Prignitz aus Brandenburg an, unter anderem 22 Milchviehbetriebe weniger als ein Jahr vorher. Wegen Kostendrucks in der Branche sinkt der Tierbestand jährlich um etwa drei Prozent.

Auf ihrer Jahrestagung wollen die Rinderhalter auch über die Folgen der EU-Sanktionen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine für Ernährungssituation und Rinderzucht beraten. Russland war vor den Sanktionen der größte Exportmarkt für deutsche Rinderzüchter, sein Anteil lag bei 30 Prozent. Auch Pläne des Landesumweltministeriums, für den Klimaschutz viele Moorflächen wieder zu vernässen und damit Futterflächen und Rinderhaltung weiter zu reduzieren, sollen diskutiert werden.

Über eine Tochtergesellschaft - die Rinderallianz GmbH (Woldegk/Bismark) mit rund 190 Beschäftigten - werden Zucht- und Schlachttiere sowie Bullensperma für die Zucht auch international vermarktet. Die Rinderallianz vertritt rund 1300 Rinderhalter in Sachsen-Anhalt, Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommern. dpa