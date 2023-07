Höhere Löhne: Theater fordert höhere Zuschüsse

Ein Scheinwerfer erhellt den Vorhang auf einer Bühne. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Höhere Preise, höhere Löhne - höhere Kosten. Infolge hoher Tarifabschlüsse kommen Theater nicht mehr mit ihrer Finanzplanung aus. Der Theaterpakt MV muss erneuert werden, sagt der Finanzexperte des Neustrelitzer Hauses vor dem Ende der Spielzeit.

Neustrelitz - Die wegen der Inflation hohen Tarifabschlüsse und weitere Kostenerhöhungen bringen die Finanzplanung bei der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ins Wanken. „Wir hatten für 2023 eigentlich die Instandsetzung der Bühnentechnik geplant, das müssen wir verschieben“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der GmbH Malte Bähr am Donnerstag in Neustrelitz. Damit könne man die Finanzlücke dieses Jahr gerade noch schließen, aber spätestens 2024 müsse neu über den Theaterpakt mit dem Land verhandelt werden. Dieser hatte eine jährliche „Dynamisierung“ von 2,5 Prozent von 2018 bis 2028 vorgesehen. Diese liege derzeit eher bei zehn Prozent.

„Bei den höheren Kosten sind wir in einem Boot mit allen anderen Theatern in MV“, sagte Bähr. Für den 9. August sei bereits ein erstes Gespräch der Bühnen mit Land und Kommunen zu dem Thema geplant. So habe auch der höhere Mindestlohn zu gestiegenen Kosten geführt, bei Dienstleistern und weil im Verhältnis dazu auch Gagen angehoben werden mussten. Allein für die Bühnenmodernisierung waren rund vier Millionen Euro eingeplant.

An diesem Wochenende endet die Spielzeit der GmbH, der rund 200 Mitarbeiter des Neustrelitzer Theaters und der Neubrandenburger Philharmonie angehören. An diesem Samstag ist die letzte Vorstellung der Freiluftoperette „Viktoria und ihr Husar“ geplant. Die GmbH rechnet bisher mit insgesamt knapp 80.000 Besuchern in der Spielzeit 2022/23, etwa ein Fünftel weniger als vor Corona. dpa